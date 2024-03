A Forma-1-es szezonnyitó Bahreini Nagydíj hétvégéjén a sport mellett továbbra is nagy figyelem hárul a pályán kívüli eseményekre. Ezek főszereplője Christian Horner, a Red Bull csapatfőnöke, aki körül továbbra sem akarnak elülni az istállón belüli botrány hullámai.

A brit szakember ügye miatt a bahreini hétvége pénteki napján, a harmadik szabadedzés magasságában válságtanácskozást is tartottak, melyen részt vett a Nemzetközi Automobil Szövetség elnöke, Mohammed bin Szulajm is. A találkozót követően az FIA elnöke röviden ugyan, de meg is szólalt. Kijelentése azonban üzenetértékű.

„Ez kárt okoz a sportnak. Emberi oldalról károsít”

– fogalmazott a Financial Times szerint bin Szulajm.

Az érdeklődést jól jellemzi, hogy miközben a brit bulvársajtó azon csámcsog, hogy a feleség Geri Horner végül magángéppel mégis Bahreinbe repült férjét támogatni, addig a szaksajtó Max Verstappent is megtalálta a vonatkozó kérdésekkel. A háromszoros világbajnok maradt semleges, és próbál csak a vezetésre koncentrálni.

„Részemről, valamint ahogy látom, a szerelők és a mérnökök részéről is mindannyian az autóra és a teljesítményre fókuszálunk a hétvégén. Ennek így kell lennie, és ezt folytatjuk tovább. Ez nem a mi dolgunk, nem vagyunk érintettek és azért fizetnek, hogy csináljuk a munkánkat, amit imádunk csinálni” – fogalmazott a holland.

„Christian egy hihetetlenül jó csapatfőnök, a teljesítmény oldaláról nézve ez megkérdőjelezhetetlen. Én ezt nézem. Sokat beszélek Christiannal, természetesen a hétvége során is. Ennek így kell lennie, és így fogjuk folytatni is.”