Várható volt, hogy a szerdai bejelentéssel nem fog csak úgy elülni Christian Horner ügye. A Red Bull csapatfőnökével szemben nem megfelelő munkahelyi viselkedés miatt indult belső vizsgálat, melyet a szezonnyitó Forma-1-es Bahreini Nagydíj előtt le is zártak.

Első körben a rivális Mercedestől repültek rá az ügyre, miszerint ezt nem kéne annyiban hagyni, Toto Wolff szavainál azonban erősebb volt az a dokumentumhalmaz, melyet az F1 vezetői, Jos Verstappen, illetve számos, hétvégéről hétvégére a futam helyszínén dolgozó médiamunkás megkapott. A névtelen email címzettjeinek száma meghaladja a százat, tartalmáról azonban eddig senki sem nyilatkozott érdemben. Egyedül egy részleges képernyőfotóból indulhatnak ki, akik nincsenek a címzettek között.

A levél tartalma valódi is lehet, ám napjainkban kétszer is meggondolandó, hogy felüljön-e az ember egy ilyen lóra. Egyelőre semmilyen bizonyíték nem támasztja alá a tartalom valódiságát, de a hamisságát sem, így érdemes kezelni a helyzetet.

Bármi is legyen a helyzet, a Red Bull már reagált az új fejleményekre. Horner egy közleménnyel tudatta a világgal, hogy nem kíván többet foglalkozni az üggyel. „Nem kommentálok névtelen spekulációkat, de újra leszögezem, hogy mindig is tagadtam a vádakat. Tiszteletben tartottam a független vizsgálat integritását, és minden lépésben teljes mértékben együttműködtem. Alapos és tisztességes volt a vizsgálat, melyet egy független szakértő folytatott le és zárt le, elutasítva az ellenem emelt panaszt. Továbbra is teljes mértékben a szezonkezdetre fókuszálok.”