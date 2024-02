Utolsóként vált biztossá Logan Sargeant ülése 2024-re, bemutatkozó szezonjában ugyanis nem nyújtott igazán meggyőző teljesítményt Alexander Albon mellett. Hazai versenyén ugyan szerzett egy pontot a Williamsszel, ennek ellenére a pontversenyben csak a szezon fele előtt kirúgott Nyck de Vriest előzte meg.

A hét elején az elsők között mutatta be idei Forma-1-es autóját a grove-i alakulat, az eseményen pedig Sargeant elmondta, teljesen megváltoztatta a felkészülését, miután rájött arra, hogy fizikailag is van még hova fejlődnie. A kemény munka eredményeként öt kilogramm izmot szedett fel – a változás, illetve az, hogy sokkal tónusosabb a felépítése, már egy pár héttel ezelőtti posztja alapján is észrevehető volt:

„Most öt kilóval vagyok nehezebb, mint tavaly év végén, és így sokkal egészségesebben és sokkal felkészültebbnek érzem magamat” – idézi Sargeantet a Motorsport.com. „Megtanultam, hogy sokkal jobban kell irányítanom magamat. Elkövettem azt a hibát az előző szezonban, hogy hagytam kimerülni magamat, ahogyan azt is, hogy ez hatással legyen rám a pályán.”

„Fizikálisan nem voltam olyan állapotban, mint kellett volna, de mindent megtettem azért, hogy ezen változtassak. Most egy másik férfinak érzem magamat, és érzésem szerint fizikailag életem legjobb formájában vagyok. Hiszek benne, hogy ez segíteni fog abban, hogy jobban érezzem magamat az autóban és még jobb teljesítményt legyek képes nyújtani.”

James Vowles, a Williams csapatfőnöke elárulta, amikor ismételten bizalmat szavaztak Sargeantnek, arra kérte a versenyzőjét, hogy „lepje meg a világot”. Sargeant másik edzővel és más edzésterv szerint készült fel az idei szezonra. „Látható, hogy már sokkal magabiztosabban áll itt” – állapította meg a szakember.