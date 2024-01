Lapértesülés szerint hiába tervezik az Alpine bemutatóját február 7-re, a csapat olyan rosszul áll, hogy az A524-es még az FIA kötelező töréstesztjén sem ment át.

A Motorsport Italy úgy tudja, hogy a frontális tesztet sikeresen teljesítette az autó (ez okozott elsőre gondot a Red Bullnak), az oldalütközési teszttel viszont meggyűlik a baja. Matt Harman technikai igazgató állítólag az autó több pontján is változtatott a teszt után, de a csapat kezd kifutni az időből.

Korábban is számos nyugtalanító pletyka érkezett már az Alpine felől, amely a szezon meglepetéscsapata lehet – de nem jó értelemben. Korábban több forrás is arról számolt be, hogy Esteban Ocon és Pierre Gasly is aktívan keresi az átigazolási lehetőségeket.