Bár az elmúlt két szezon a Red Bullé volt, a Mercedes pedig csak jobb-rosszabb üldözőként szerepelt – 2021-ben még meglett a konstruktőri bajoki cím, Lewis Hamilton pedig igazságtalanul bukta el a végső győzelmet –, a nyolcszoros bajnok alakulat keményen dolgozik az élre való visszatérésen.

Ennek keretében – hosszas kivárás, valamint az ebből fakadó spekulációk után – tavaly nyár végén Lewis Hamiltonnal és George Russell-lel is 2025 végéig hosszabbítottak, és bár hivatalos bejelentés még nem történt, úgy tudni, a résztulajdonos-csapatfőnök Toto Wolff is hároméves hosszabbítást írt alá az istállóval nemrég.

Hivatalos viszont, hogy marad a technikai igazgató, James Allison is, az 55 éves szakember „hosszú időre” – vélhetően minimum három évre írt alá a Mercedesszel.

We are delighted to confirm that James Allison has signed a long-term contract extension to remain as Technical Director 👏

— Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) January 18, 2024