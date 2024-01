Gyarapodik a 2024-es Forma-1-es leleplezési lista, ma két csapat is közölte a hivatalos bemutatójának dátumát.

A tavaly a Red Bull mögött távoli másodikként záró – futamot nem nyerő – Mercedes Bálint- vagy külföldiesen Valentin-napon mutatja meg majd a nagyközönségnek Lewis Hamilton és George Russell új versenygépét, a W15-öst. Az autót Silverstone-ban leplezik le, minden bizonnyal filmezéssel egybekötött bejáratás (shakedown) keretében.

14.02.24. Meet the W15 🖤 pic.twitter.com/6XRmjiJC1N — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) January 15, 2024

A 2023-ban az előző évi 4.-ről a konstruktőri bajnokság 6. helyére visszacsúszott – nyáron csapatfőnökétől is megszabaduló – Alpine egy héttel korábban, már február 7-én megmutatja idei F1-es versenyautóját, sőt, nem is csak azt, a 2024-ben első hypercaros WEC-szezonját indító alakulat a többek között Mick Schamcher által vezetendő Le Mans-i modelljét is ugyanakkor leplezi le.

F1 🤝 WEC Join us on the 7th of February for an Alpine Motorsports Season Launch. pic.twitter.com/wtEm5R6SNT — BWT Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) January 15, 2024

Korábban a Williams, az Alfa Romao Sauberből Stake F1 Teammé avanzsált svájci alakulat, valamint az Aston Martin és a Ferrari közölte a bemutatója időpontját – az eddig ismert menetrendet lásd alább!

A Red Bull egyelőre nem tett bejelentést, de ha hinni lehet a tesztpilótájuknak, a Forma-E-ben címvédőként csatázó Jake Dennisnek, Max Verstappenék igen jól állnak, míg az ellenfelek aggódhatnak.

„Újra csak extrém gyors autónk lesz a Red Bullnál. Én azt gyanítom, hogy megint bajnokok leszünk, hacsak a Ferrari vagy a Mercedes nem talál valahogyan körönként egy másodpercet. Gyanúm szerint újabb unalmas szezon jöhet Max uralmával” – mondta az idei autót a szimulátoron jó ideje fejlesztő angol.

„Hazudnék, ha azt mondanám, hogy már réges-rég nem álltunk át a 2024-es autóra. A tavalyi autót már Szingapúr [azaz 2023 szeptembere] óta egyáltalán nem fejlesztettük” – tette hozzá.

Az Alpine kilátásairól is érkeztek másodkezi hírek, a brit Sky Sports F1-es kommentátora, David Croft a hétvégén zajlott Autosport International Show-n beszélt arról, hogy nem hallott jókat a francia csapat 2024-es járgányáról:

„Nagyon remélem, hogy a Mercedes idei autója jobban pariban lehet a Red Bull-lal. Persze nem tudom, mi folyik a színfalak mögött, és egyelőre egy métert sem tett meg senki. Viszont Esteban Ocontól karácsony előtt azt hallottam, hogy az Alpine egy kicsit lassú.”

Az eddig ismert 2024-es Forma-1-es autóbemutatók

február 5. – Stake F1 Team, Williams

február 7. – Alpine

február 12. – Aramco Aston Martin

február 13. – Ferrari

február 14. – Mercedes AMG F1