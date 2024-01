Az idei év minden idők egyik legőrültebb „silly seasonjét” hozhatja, hiszen a Forma-1-es mezőny háromnegyedének, 15 pilótának fut ki a szerződése a szezon végén.

Nagy kérdés, mi lesz Fernando Alonsóval, Carlos Sainzcal, megtartják-e Sergio Perezt, marad-e az F1-ben Valtteri Bottas, Lance Stroll és így tovább. Érdekes módon a nem lejáró szerződésű pilóták kapcsán is vannak kérdések, gondoljunk csak a Red Bull által is vágyott mclarenes Lando Norrisra, de a williamses Alexander Albon helyzete is érdekes lehet.

Miután a most 27 éves pilóta 2018-ban a Forma-2-ben a 3. helyen zárt, 2019-ben mutatkozott be a Forma-1-ben a Toro Rossónál. Ott mindössze 9 futamon vezetett, ugyanis már a szezon közepén előléptették a Red Bullhoz, ám mivel elődjéhez, Pierre Gaslyhoz hasonlóan nem tudta tartani a lépést Max Verstappennel, küszködött, 2020 végén ejtették.

Az egyértelműen túl korán mély vízbe dobott Albon 2022-ben a Williamsnél kapott második lehetőséget, amit azóta meg is hálált: első idényében sem ment rosszul, tavaly pedig egyenesen brillírozott, 27 pontot gyűjtött az alakulatnak, amivel a konstruktőri 7. helyet szerezték meg.

Albon szerződése 2025-ig szól a Williamsszel, de a 2023-as teljesítménye sokak érdeklődését felkeltette, az amerikai ESPN arról ír, hogy értesüléseik szerint már tavaly két másik csapat is ajánlatot tett neki, ezért inkább előbb, mint utóbb igyekszik szabadulni a grove-iaktól.

A versenyző egyébként már tavaly októberben is felemásan nyilatkozott a közös jövőről.

„Nagyjából a szerződésem kifutásáig elkötelezett vagyok a csapat iránt. De az is szempont, hogy 27 éves vagyok. Nem vagyok már fiatal, de még öreg sem. Úgy érzem, most, 28, 29, lassan 30 évesen jöhet a karrierem legjobb része. Szeretném, ha lehetőségem lenne dobogós helyekért, győzelmekért küzdeni. Vajon a következő pár évben eljutunk oda ezzel a csapattal? Hiszek magamban annyira, hogy minden lehetőségre nyitott legyek” – nyilatkozta az F1-es sajtónak a Japán Nagydíj idején.