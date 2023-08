Alexander Albont 2019-ben „a semmiből” húzta elő a Red Bull, hogy mindössze fél Toro Rossó-s szezon után Max Verstappen mellé ültessék a nagycsapatnál az alulteljesítő Pierre Gasly helyére.

Albon aztán Gaslyhoz, Danyiil Kvjathoz hasonlóan nem igazán tudta tartani a lépést a hollanddal, ezért 2020 végén újra ejtették a programjukból – 2021-re a fiatal versenyző lemaradt a rajtrácsról, de tavaly a Williamsnél kapott újabb lehetőséget.

Ezt rendesen meg is hálálja, idén Albon villámgyors az időmérőkön, és amikor az autónak fekszik a pálya – sőt, néha már akkor is, ha annyira nem –, a bokszutcában pedig nem tolják el a stratégiáját, pontokat is szerez.

A Holland Nagydíj hétvégéjén is igen szépen ment, a 4. helyre kvalifikált, majd egy küzdelmes verseny végén a 8. lett, de minden bizonnyal még előbb végzett volna, ha nem tartják kint túl sokáig száraz gumikon az esőben.

Albon erőn felüli szereplései alapján jogosan merül fel a kérdés, nem akarja-e újra alkalmazni őt a Red Bull akár a kisebbik, akár a nagycsapatnál Sergio Perez helyett, de az energiaital-gyártó motorsportfőnöke elhessegette a felvetést.

„Max mindenkori csapattársának nagyon kemény, nagyon nehéz dolga van. Albon pedig már megkapta a maga esélyét. Azóta figyelemre méltó fejlődést mutatott, de jelenleg nincs egyetlen olyan versenyző sem, aki Max szintjén lenne” – nyilatkozta a Viaplay csatornának.

Verstappen egyébként maga is beszélt Albonról a Holland Nagydíj után: „Nagyon meggyőző volt a Williams teljesítménye, és Alex szereplésének is örülök. Nagyon jó látni a mezőny elejében.”