Hiába lett 1994-ben és ’95-ben 2. Michael Schumacher mögött, és hiába húzta be a világbajnoki címet 1996-ban, Damon Hillnek a győztes idény végén távoznia kellett a Williamstől, miután menedzsere korábban az angol versenyző fizetésének megötszörözését követelte, amire az alapító-főnök Frank Williams kerek perec nemet mondott.

A címvédő 1997-re a mezőny végébe tartozó Arrowshoz szerződött, ahol a szezon első felében nem is mentek jól a dolgai, ám a Magyar Nagydíj újra rámosolygott – ne feledjük, 1993-ban a Hungaroringen szerezte első futamgyőzelmét.

Hill a 3. rajtkockából kezdte a versenyt, rögtön meg is előzte volt csapattársát, Jacques Villeneuve-öt, majd a 11. körben nagy riválisát, a ferraris Schumachert is maga mögé utasította. Mégsem teljesedett be a tündérmese, ugyanis három körrel a vége előtt a hidraulika hibája miatt a váltó a 3. fokozatban ragadt.

Az angol előnye elolvadt, az utolsó körön Villeneuve meg is előzte, Hill végül csak a 2. lett. Az idősebb F1-es nézők minden bizonnyal jól emlékeznek Palik László hitetlenkedő kiáltására: „Hova tűnt Damon Hill?!”

Bár a futamon így nem lett meg az Arrows, a motorszállító Yamaha és a gumiszállító Bridgestone első F1-es győzelme, azért a csapat szempontjából így is nagy dolog volt a dobogós helyezés, de Hill talán nem így gondolta, ugyanis nem is ragaszkodott a trófeához.

Az 50 cm magas ezüstözött kupa a csapatnál maradt, majd az alakulat 2002-es csődje után annak vagyontárgyait – köztük a hungaroringi trófeát – egy aukción értékesítették. Most újra kalapács alá kerül a kupa, a legendás verseny 2. díját január 11-én árverezi a brit Clevedon Salerooms. A nyitóösszeg 1600 font (705 ezer Ft), de az előzetes becslés szerint a végső leütési ár sem lesz sokkal magasabb, 2000 és 3000 font (882 ezer és 1,32 millió Ft) közé teszik.