A világbajnokság a vasárnapi Abu-dzabi Nagydíjjal lezárult, de kedden még érdemi munkája volt a Forma-1-eseknek a Yas Marina pályán, hiszen ma tartották az egyesített ifjonc- és gumitesztet.

A nap folyamán összesen 24 pilóta lépett pályára a tíz csapat autóival, ám nem indult simán a dolog, az eredetileg – ottani – 9 órás kezdés 25 percet csúszott, ugyanis nem volt ott időben a mentőhelikopter.

There’s currently a red flag in #F1Testing due to a water leak under the W Hotel bridge. The circuit team are working to dry out to surface to allow us to run again. #HaasF1 pic.twitter.com/KRzgI0CuPX

