A Forma-1-es Abu-dzabi Nagydíj hétvégéjén az F1 Bizottság összefoglalójából kiderült, hogy 2024-es szezonban ismét más szabályok lesznek érvényesek a sprintre. A pontos változások még nem derültek ki, de a cél a racionalizálás.

A csapatok jelenlegi legnagyobb baja, hogy egyetlen szabadedzés alapján kell beállítani az autót, ráadásul a sprint idén többször is elárulta, milyen erősorrendre számíthatunk a vasárnapi futamon. Most valószínűleg ezen a téren is jöhet változás, például azzal, hogy az autók kikerülnek a parc ferméből a sprint végével, de Christian Horner, a Red Bull csapatfőnöke szerint mindenek előtt a nézőkkel is konzultálni kellene.

„Itt kell a kutatásokat elvégezni. Nagyon fontos, hogy a következő lépést hosszú időre rögzítsük” – fogalmazott Horner. „A sprint egy új koncepció, amit nemrég vezettek be. Egyesek körében nagyon népszerű, míg a hagyományosabb szemléletűek körében nagyon nem az.”

„Bármerre is fejlődik tovább, annak tartósnak kell lennie. A rajongói visszajelzés ebben kulcsfontosságú szerepet játszik. Mit is akar a közönség? Élvezik valójában a sprintformátumot? Ez a legfontosabb, alapvető kérdés” – mondta a Red Bull csapatfőnöke, akivel Aston Martin-os kollégája, Mike Krack is egyetért. „Értük tesszük” – utalt a nézőkre a szakember. „De amikor változtatunk valamin, gondoljunk a következményekre, és ne próbáljunk meg újra javítani valamit két futammal később.”