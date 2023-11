Brazíliában nem először fordult elő, hogy a nézők túl korán rontottak be a pályára, idén ismét megtörtént. A célegegyenesben már akkor nézők rohangáltak, amikor a pálya biztonsági okokból még aktívnak számított, ez pedig súlyos biztonsági incidensnek minősül.

A biztonsági erők semmit nem tudtak tenni azok ellen, akik nem voltak hajlandók várni a kapunyitásra, ehelyett a kerítéseken átmászva lepték el a pályát. Sérülés nem történt ugyan, de a felügyelők beidézték a szervezőket, és el is marasztalták őket.

Az FIA szerint a szervezők által alkalmazott biztonsági személyzet, illetve felszerelés nem volt megfelelő, a nézők az 1-es kanyarban már akkor bejutottak a pályára, amikor még zajlott a befutó.

A szervezők elismerték, hogy történtek hibák, sőt azt is, hogy az ilyen események elfogadhatatlanok. Az ígéretek szerint az ügyben alapos vizsgálat indul, a jövő évi futamra megteszik a szükséges lépéseket. A tervezett intézkedéseket az FIA-nak is be kell mutatni, a szervezőknek legkésőbb január végéig kell jelentkezniük a nemzetközi szövetségnél egy átfogó tervvel.