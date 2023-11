Idén Las Vegas csatlakozásával három Forma-1-es futama lesz az Egyesült Államoknak, a kaszinóváros két héttel a brazíliai versenyt követően lesz a soros a naptárban. A helyi idő szerint szombati futamra rengeteg pénzt elköltöttek, a Forma-1 történetében egyedülálló módon pedig a promóter maga a sportág lesz: a paddocképület is az F1 tulajdona, szinte mindent a kezében, kontroll alatt tart a hétvége kapcsán a Liberty Media.

A várakozások már előzetesen is óriásiak, legalábbis a közönség részéről biztosan, melyek tagjai képesek voltak dollármilliókat is adni az F1-élményért. A sorba azonban a pilóták részéről már közel sem állt be mindenki, legalábbis Max Verstappen biztosan nem.

„Szerintem sokkal inkább a show miatt megyünk oda, mintsem a versenyzésért, ha a pályarajzot nézzük” – utalt a 6201 méter hosszú aszfaltcsíkra a Red Bull háromszoros bajnoka.

„Annyira nem vagyok elájulva. Sokkal inkább úgy állok hozzá, hogy odamegyek és elvégzem a dolgom, mielőtt továbbállok” – mondta Verstappen. A holland szerint a pálya össze sem hasonlítható egy olyan helyszínnel, mint Monaco. „Az a hely önmagában történelem. Mindenki el akar jutni egyszer Monacóba, összehasonlíthatatlan” – fogalmazott.