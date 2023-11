A Vezessen is hónapok óta foglalkozunk Felipe Massa ügyével, aki jogi úton szeretné elérni a 2008-as Forma-1-es Szingapúri Nagydíj, valamint általában a szezon végeredményének felülvizsgálatát.

Mint ismeretes, az első Szingapúri Nagydíjon a renault-s Nelsinho Piquet a csapat vezetőinek utasítására szándékosan hajtott falnak, hogy a baleset miatt elrendelt biztonsági autós szakasszal hozzák előnyös helyzetbe másik versenyzőjüket, Fernando Alonsót, aki végül meg is nyerte a futamot. Az incidens követő káoszban az addig jól álló Felipe Massa visszaesett, az akkor a Ferrarinál vezető pilóta úgy véli, a Szingapúrban elúszott pontjai miatt bukta el a világbajnokságot a mclarenes Lewis Hamiltonnal szemben.

Az ügyet a Forma-1 korábbi irányítója, Bernie Ecclestone egy idén év elején adott interjúja indította el, melyben az angol matuzsálem arról beszélt, hogy már annak idején is „mindenki” tudott a csalásról, és szerinte Massa lett volna az idény valódi világbajnoka. Bár Ecclestone később már azt nyilatkozta, nem emlékszik arra, hogy ilyesmit mondott volna, a 2017 végén visszavonult brazil pilóta jogi eljárást indított, hogy a Forma-1 vezetése, valamint a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) felülvizsgálja a történteket.

Massa az elmúlt években a különböző vezetői pozíciókat töltött be az FIA-nál, a Forma-1 pedig hivatalos nagykövetként alkalmazta, de mostanra amolyan persona non gratává vált a sportágban. Már a most hétvégén következő, szülővárosában rendezett Sao Pauló-i Nagydíjon sem látják szívesen.

„Annyit tudok biztosan, hogy az F1-től megkértek, hogy ne menjek a monzai hétvégére. Japánba is mentem volna, igaz, nem nagykövetként, de kihagytam. Brazíliát illetően nem hangzott el semmi, de Monza óta nem is voltunk kapcsolatban, szóval… A jogi ügy miatt amúgy is inkább nem mennék, emellett meghívást sem kaptam, szóval nincs ott keresnivalóm” – mondta az Autosportnak a 42 éves versenyző.

A PlanetF1-nak egy frissebb megszólalásban már egy kicsit másképp nyilatkozott:

„Valójában végül kaptam meghívót, de nem a munka keretében, csak vendégként. Lehet, hogy elmegyek. Stefano [Domenicali, volt Ferrari-főnök, jelenleg a Forma-1 vezérigazgatója] küldött meghívót nekem és a családomnak.”

Az utóbbi interjúban Massa azt állította, a háttérben igen sokan támogatják – akkori versenyzőtársai is –, még ha a Sao Pauló-i Nagydíj csütörtöki sajtónapján a megkérdezett versenyzők nem is akartak nyilatkozni a témáról:

„Megértem, hogy sokan inkább nem beszélnek. Talán tartanak ettől-attól az F1 világában, de nincs kétségem afelől, hogy komoly támogatásom van, sokan segítenének. Emiatt nem kell aggódnom.”

A kérdésre, hogy a 2008-as bajnok Hamiltonnal beszélt-e már, így felelt:

„Nem, nem kommunikáltunk egymással. Egyáltalán nem Lewis ellen dolgozunk. Én nagyon nagyra tartom őt versenyzőként, tisztelem az eredményeit, ő az F1 történetének egyik legjobb pilótája. Én egy manipulált futam eredménye ellen küzdök. A bundázás pillanatában én vezettem. Ez nem Lewis ellen irányul. Tényleg kedvelem Lewist, sok területen küzd a világ igazságtalanságai ellen. Úgy gondolom, valamikor beszélnie kell majd erről is. De egyértelmű, hogy nem ellene zajlik ez.”

Massa az interjúban azt is elmondta, hogy nem aggódik amiatt, hogy az érintettek egy része – az F1-es versenyigazgató Charlie Whiting, az akkori FIA-elnök Max Mosley – már elhunyt, Ecclestone pedig kihátrált az ügyből, szerinte a jogászcsapata erős érvekkel rendelkezik, ő nagyon bizakodó, hogy elérik a végső célt, azaz utólagosan ő lehet 2008 Forma-1-es világbajnoka.