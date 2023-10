Az osztrák Gerhard Berger nem csupán csapattársa, hanem barátja is volt Ayrton Sennának, sokat beszélgetett a brazil legendával a pályán kívül is. Berger már évekkel ezelőtt is több hasonlóságot vélt felfedezni Senna és Max Verstappen között, azóta némiképp változott a véleménye.

A Red Bullhoz közel álló Berger nemrégiben a cég saját csatornája, a ServusTV vendége volt, a műsorban szóba került Senna és Verstappen is. Berger meglepő kijelentéssel lepte meg a nézőket.

“Ki merem mondani, hogy Max nincs egy szinten Sennával. De csak azért, mert már egy kicsivel fölötte van” – fogalmazott Berger, ami azért valószínűleg már jelent valamit.