A Red Bull a 2023-as Forma-1-es idény mindhárom USA-beli fordulójára – a május elején lezajlott Miami Nagydíjra, a most következő, austini Amerikai Nagydíjra, valamint a november közepi Las Vegas-i Nagydíjra – egyedi festéssel lép pályára.

Tavasszal Floridában a Miamitól elválaszthatatlan türkiz és pink színekkel operáltak, akkor így nézett ki az autó:

Úgy tűnik, Austinra sem erőltették meg igazán magukat, a „legamerikaibb”, texasi versenyen a jó öreg, magán a pályán is felbukkanó csillagos-sávos, „red, white and blue” mintához nyúltak, íme:

Repping the 🔴⚪️🔵 Unveiling our #USGP livery 🎨 pic.twitter.com/brUFZQyhb8 — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) October 18, 2023

Texas style ⭐️ How the RB19 will look in Austin 📸 #F1 pic.twitter.com/IvMtzwo5kv — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) October 18, 2023

Ezek után gyanítjuk, hogy Las Vegasra a kaszinók, szállodák fényeit viszik majd fel az autókra valamilyen formában, de ez csak négy hét múlva derül ki.

A Circuit of the Americas pályán most következő hétvégére egyébként a mezőny egyetlen amerikai csapata, a Haas is alkalmi festéssel készül, a fehér-piros-sötétszürke autó oldalán szintén a csillagos-sávos motívum jelenik meg.