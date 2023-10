Míg Max Verstappen a Katari Nagydíj hétvégéjén egy sprintes 2. helyet és egy futamgyőzelmet hozott, már szombaton behúzta zsinórban harmadik világbajnoki címét, a késő tavasz óta küszködő csapattársa, Sergio Perez katasztrofálisan szerepelt.

A mexikói a péntek esti időmérőn a Q2-ben búcsúzott, csak a 13. lett, a szombati sprinten a 8. helyről indult, de versenybalesetben kiesett, a vasárnapi nagydíjon pedig – az autó javításai miatt – a bokszutcából indulva csak nyögvenyelősen tudott előrekapaszkodni, a pályaelhagyások miatt három 5 másodperces időbüntetést összeszedve végül az 1 pontocskát érő 10. helyen rangsorolták.

Pereznek ugyan a jövő évre is szerződése van a Red Bull-lal, de a mostani bukdácsolás nagyon sokat árt a jövőjének.

„Úgy gondolom, hogy annak ellenére, hogy ilyen jó az autónk, ő túl nagy nyomást helyez magára. Számunkra az a legfontosabb, hogy mindkét bajnoki címet elhozzuk. Az már kipipálva. Utána pedig az jöhet, hogy a két pilótánk az 1. és 2. helyen zárjon. Látjuk, hogy a Mercedesnek milyen párosa van, a McLarennek milyen párosa van, a Ferrarinak milyen van, náluk szoros a verseny. Korábban nálunk is megvolt ez, de az idény előrehaladtával egyre vegyesebbek lettek az eredmények. Checónak vissza kell térnie a legjobb formájához” – idézte a csapatfőnök Christian Hornert a Motorsport.com.

A kérdésre, hogy mit jelenthet 2024 szempontjából ez az egyenlőtlen felállás, így felelt:

„Az a frusztráló, hogy tudjuk, mire lenne képes. Igen, tavaly is, idén is sokat tett hozzá a konstruktőri bajnoki címeinkhez, a csapatnál nagyon várjuk, hogy újra formába kerüljön, sőt, szükségünk van erre. Nem fér bele ekkora diszkrepancia, hiszen várhatóan jövőre még jobban összerázódik a mezőny, ezért mindkét versenyzőnktől a legjobb teljesítmény kell.”

Horner azt ígéri, továbbra is minden támogatást megadnak a mexikóinak, akinek talán az is segíthet majd, hogy a következő két fordulóban – az USA-ban és főleg otthon, Mexikóban – a hazai szurkolói is biztatják majd.

„Le kell ülnünk vele, mert jelenleg nem hozza, amire képes lenne. Magára kellene találnia, hogy megőrizzük a 2. helyet az egyéniben. Frusztráló, hogy egyetlen pontot hozott a hétvégén. Szerintem annak ellenére is erős pontszerzésre lett volna esélye, hogy a mezőny végéről rajtolt.”

„De támogatni fogjuk, ahogy csak tudjuk, mert a következő tripla hétvégén is sok-sok pontot lehet szerezni, még sprint is lesz. És a következő két-három hétvégén, az USA-ban és Latin-Amerikában, főleg Mexikóvárosban komoly szurkolói támogatást is kap majd, remélhetőleg ez is segít neki a most látszólag hiányzó önbizalma megtalálásában.”

A Red Bull motorsportfőnöke, Helmut Marko is beszélt Perez gyenge formájáról, az osztrák azt is megpendítette, hogy szerződést bonthatnak a mexikóival.

„Jelenleg egyszerűen túl nagy a szakadék [Verstappen és Perez között], immár az egyéni 2. hely is veszélybe került. Általánosságban szeretnénk végigvinni a 2024 végéig szóló szerződését, de ez innen már rajta múlik. Aztán ott van három viszonylag erős versenyzőnk is az AlphaTaurinál” – utalt Cunoda Jukira, Daniel Ricciardóra és Liam Lawsonra. „Meglátjuk, hogyan alakulnak a dolgok, de egyelőre azt feltételezzük, hogy Checo még képes lesz magára találni” – magyarázta az ORF-nek.