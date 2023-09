Bár a 2023-as szezon első fordulóiban Sergio Perez minden korábbinál közelebb volt címvédő csapattársához, Max Verstappenhez, sőt, futamokat is nyert, a Miami Nagydíjtól lejtőre került a mexikói, azóta – egy-két kivételtől eltekintve – csak küszködik, gyenge eredményeket hoz.

A Red Bullnál harmadik szezonját töltő 33 éves versenyző a napokban arról beszélt, hogy a mélyrepülése abból (is) fakadhat, hogy a csapat a harmadik címétől immár hajszálnyira lévő Verstappen kedvére fejlesztette az autót.

„A szezon kezdetén tökéletesen feküdt nekem az autó. De az autókat folyamatosan fejlesztik, Miamitól én lejtőre kerültem. Onnantól már másféle, nem igazán nekem való autóm volt. Aztán jó párszor nem sikerült bejutnom a Q3-ba, ami negatívan befolyásolta az önbizalmamat, lassabban kezdtem vezetni. Pedig az elején még harcban voltam a bajnoki címért. Ezt nehéz volt megemészteni, hiszen egy élcsapatnál hamar nagyon nagy lehet a nyomás” – mondta a holland De Limburgernek.

Érdekesség, hogy míg a szezon korábbi szakaszában ő maga, sőt, egy interjúban édesapja is elhessegette, hogy a visszaesés a Verstappennek való kedvezés eredménye lehet, mostanra a versenyző és Antonio Perez Garibay is erre a narratívára váltott.

„Checo továbbra is küzd, de az autót Maxra szabták, mert ő az első tengelyen szereti a tapadást, míg Checo mindig is a far tapadására épített. Ezzel együtt hozza, amire szerződtették: a második helyen áll a bajnokságban. De bajnok csak egy pilóta lehet, ezt el kell fogadni. Az egész csapatot arra építik, hogy Max bajnok lehessen, ezt el kell fogadni, tiszteletben kell tartani. Ráadásul ha másik csapathoz menne, Checo 4–6. lehetne csak [a világbajnokságban]” – idézte Perez papát a mexikói Esto.

A versenyzőre visszatérve: Perez a feljebb már idézett interjúban az is elárulta, hogy külső segítséget vett, vesz igénybe a mentális egyensúlya megőrzésére.

„Aztán, amikor tudatosítottam magamban, hogy az idény elején futamokat is nyertem, visszatért az önbizalmam is. Megkockáztatom, hogy már 100%-os vagyok, és meggyőződésem, hogy a jövő évben újra képes lehetek a bajnoki címért küzdeni” – kezdte.

„A Forma-1 a sportágam, az életem, a szenvedélyem, ám ha a munkában rosszra fordulnak a dolgok, az ember otthon sem túl jókedvű a család, a gyerekek körében. Ezért aztán mentálhigiénés coachhoz fordultam, mert a családom azt érdemli, hogy otthon jókedvű legyek. A coachcsal igyekeztem a legjobb formámba hozni magam – családos emberként és versenyzőként egyaránt.”

Ugyan a 2023-as 2. helyét már csak kimondottan tartós pocsék szerepléssel bukhatja el, sokan igen nagy esélyt adnak neki, hogy Perez így sem töltheti ki 2024 végéig szóló szerződését, az év végén elküldhetik.

„Hálás vagyok a Red Bullnak, amiért lehetőséget kaptam, hogy egy élcsapatnál versenyezzek. Különösen úgy, hogy nem is a saját pilótanevelő programjukból érkeztem. Nagyszerű lenne, ha velük zárhatnám le a pályafutásomat, de nem könnyű a Red Bull versenyzőjének lenni. A Red Bull másképp működik, mint a többi csapat – de ezért is ilyen sikeres” – mondta ezt illetően.