Ahogy korábban az Osztrák Nagydíj hétvégéjén, most, Katarban is szórták a büntetéseket a Forma-1-es versenyfelügyelők a pálya kiszélesítéséért. Már pénteken jó néhányan kaptak az időmérőn, aztán vasárnap is bőkezűek voltak.

Sergio Perez volt az egyik legszorgalmasabb a gyűjtögetésben: a kvalifikáción gyors kör törlése miatt búcsúzott már a Q2-ben, a nagydíjon pedig – az alpine-os Pierre Gaslyval egyetemben – összesen három 5 másodperces büntetést szedett össze a pályaelhagyások miatt.

Több pilóta is beszélt róla, hogy az idénre újraaszfaltozott, szombatra „beszűkített” pályán nagyon nehéz volt látni és megítélni, hol vannak a határok, azonban a Loszaílból mindössze egyetlen pontocskával távozó mexikói úgy sejti, ő maga tovább nehezítette a saját dolgát.

„Nagyon nehéz futam volt ez. De nem is csak a verseny, az egész hétvégét át kell majd gondolnunk. Hogy őszinte legyek, én nagy bajban voltam a pályahatárokkal, nagyon nehezen láttam őket az autóból. Persze mások is így voltak, szóval jobb munkát is végezhettem volna. Egy kicsit ez volt velem Ausztriában is. Túl mélyen ülök az autóban, ami megnehezíti a dolgomat. Amikor menet közben változtattak a pályahatárokon, nekem is magasíttatnom kellett volna” – magyarázta a Red Bull-os a futamot követően.

Emlékezetes, hogy Perez a Red Bull Ringen is hasonlóan sokszor vétette el a vonalat, úgyhogy lehet ebben valami – a szingapúri utcai pályára egyébként ülésmagasítást is kért a mexikói versenyző a jobb kilátás érdekében.