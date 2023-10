A mclarenes Oscar Piastri nyerte a 2023-as Forma-1-es Katari Nagydíj sprintjét a Red Bull hollandja, Max Verstappen és Lando Norris (McLaren) előtt. A száz kilométeres száguldás három biztonsági autós szakaszt is hozott: az egyiknek Sergio Perez volt az áldozata, így már menet közben biztossá vált Verstappen harmadik bajnoki címe.

A 19 körös száguldást a mezőny vegyesen lágy és közepes gumikon kezdte, 12-en választották a tartósabb abroncsokat. Köztük volt az első három helyről induló Piastri, Norris és Verstappen is, míg a mögülük induló George Russell (Mercedes), valamint a két Ferrari lágyakon kezdett.

Piastri remek rajtot vett, Norris azonban visszaesett a hatodik helyre és Verstappen is óvatosan haladt, az ötödik helyig csúszott vissza a Red Bull-lal. Az indulás nem volt problémamentes, Liam Lawson (AlphaTauri) az első körben a kavicságyba került. Pályára is küldték miatta a biztonsági autót.

