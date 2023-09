Max Verstappen ellen három vizsgálat is indult a Szingapúri Nagydíj időmérő edzése után, de sokak meglepetésére csak két megrovást kapott a holland. Még a Verstappennel kifejezetten jó viszonyban lévő Lando Norris szerint is rajtbüntetést kellett volna kiszabni Cunoda Juki feltartása miatt, ez azonban a korábbi hasonló esetek ellenére is elmaradt.

Japánban az FIA közösen beszélte át a történteket a csapatmenedzserekkel, elismerték, hogy Verstappennek megrovás helyett háromhelyes rajtbüntetést kellett volna kapnia. Az FIA ennek kimondása mellett ígéretet tett arra, hogy a hibás döntést nem fogják precedensként használni, törlik az adatbázisból.

A megbeszélésen a felügyelők részéről Matteo Perini volt ott, aki részt vett a szingapúri döntés meghozatalában, de ezen a hétvégén is a felügyelői testület tagjának jelölték.

Perini szerint a másik vitatott esetben helyes döntés született, mert azt jelenleg semmilyen szabály nem tiltja, hogy valaki várakozzon a bokszutca végén. A megbeszélésen abban maradtak a résztvevők, hogy szükség lenne egy olyan szabályra is, amely egyértelmű iránymutatást ad az ilyen helyzetekre.