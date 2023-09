Kiderült, mi az az “izgalmas projekt”, amelynek köszönhetően Sebastian Vettel is ott lesz a hétvégi Japán Nagydíjon. Pontosabban Vettel már ott is van Szuzukában, és segített a 2-es kanyar átépítésében.

Turn 2 at Suzuka 🇯🇵 where the buzz of excitement meets the buzz of nature, all thanks to Sebastian Vettel 🏎️🐝🏁🎌 #Seb5

Let's save our pollinators and remember Vettel's green touch with his bee hives near Turn 2 🌼🐝🍯 #BuzzingCorner #SaveTheBees #japaneseGP 🇯🇵 #Suzuka pic.twitter.com/af2TviCStz