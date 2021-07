Annak ellenére, hogy egymás után két versenyhétvégét is a Red Bull Ringen tartanak, többen is hazarepültek a két osztrák hétvége között, míg mások a környékbeli hegyeket járták be. Sebastian Vettel azonban jótékonysággal töltötte a köztes időt: a BioBienenApfel nagyköveteként méhszállodát épített egy helyi általános iskolának.

Az alapítvány célja, hogy felhívja a figyelmet arra, mennyire fontos biztonságos élőhelyet teremteni és fenntartani a méhek számára. Ennek kapcsán Vettel versenyt hirdetett a gyerekek számára, és a legjobbnak ítélt tervrajzot valósította meg a négyszeres világbajnok, így hozva közelebb a nebulókat a fajvédelem jelentőségéhez.

Vettel csütörtökön késve is érkezett a pályára a méhszálloda megépítése miatt, ami természetesen versenyautó alakú lett. Az Aston Martin versenyzője később virágmagokat osztogatott a sajtó munkatársainak, miközben nyilatkozott nekik, hogy az azokból kikelő virágok is a méhek hasznára váljon a jövőben.

sebastian vettel being a bit late to the track to bulid a bee hotel with primary kids is literally the the most sebastian vettel thing ever pic.twitter.com/LqHBXnxiBV

Honey Ryder 2?



Sebastian Vettel built an #F1 car-shaped bee hotel with children from nearby Frohnleiten school in between the two races at the Red Bull Ring.



"They have a very important task," he said. "I think without bees the world wouldn't be as good as it is."#AustrianGP pic.twitter.com/2QY6GVRVWa