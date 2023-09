A Ferrari nagyon igyekezett, de az időmérő megnyerése ellenére sem tudta megakadályozni, hogy a Red Bull kettős győzelmet arasson az Olasz Nagydíjon. Pedig a Ferrari tényleg mindent bevetett: egyedi, kifejezetten Monzára tervezett hátsó szárnyat szereltek fel az autókra, pedig az ilyesmi a költségvetési plafon miatt manapság komoly áldozatot jelent.

A Ferrari ráadásul új motorokat is bevetett, amelyekkel kapcsolatban a Red Bull azt gyanítja, hogy maximális teljesítményen is használták őket. „Ez persze teljesen szabályos, de az, hogy Monzában ennyire feszegették a határokat, később visszaüthet a számukra” – fejtegette Helmut Marko, a Red Bull sportfőnöke.

„Tudtuk, hogy mindent be fognak vetni, amit tudnak. Az új motorok akár 5-10 lóerőt is jelenthetnek pluszban, csakhogy ha most mindent kipréseltek belőlük, később teljesítményromlásra számíthatnak.”

Markót egyébként meglepte, hogy ennyire hatásosak voltak a Ferrari újításai. „Váratlan volt, hogy az egyenesekben nem tudtuk utolérni őket. De Max addig lihegett Sainz nyakában, amíg bele nem hajszolta egy hibába. Türelmesek voltunk, a gumikopásunk ráadásul most is jobb volt.”