F1: Örökké élni fog Verstappen rekordja?

Vezess Csapatrádió 2023/15

A Vezess Csapatrádió idei 15. adásában az Olasz Nagydíjon látottakkal foglalkoztunk. Max Verstappen sporttörténelmet írt zsinórban aratott tizedik futamgyőzelmével, ilyen sikert nem mindennap lát az ember. A kérdés már csak az, meddig folytathatja ezt a szériát a Red Bull hollandja? A rekorddöntéshez vezető út során a keményen ellenálló Carlos Sainz Ferrariját is le kellett gyűrnie - a hazai csapat nem csak remekül teljesített Monzában, még saját show-jukkal is szórakoztatták a közönséget. Vajon ez csak egyszeri fellángolás volt, vagy a folytatásban is kitart ez a lendület?