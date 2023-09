A Forma-1-ben 2021-re vezették be a kötelező kiadási plafont, melynek keretében a csapatok – a három legfőbb csapatvezető, valamint a versenyzők fizetései, a marketing- és vendéglátási kiadások, jogi költségek kivételével – évente csökkenő mennyiségű pénzt költhetnek az autó fejlesztésére, építésére és a csapat működtetésére.

Ez az összeg 2022-ben 140 millió dollár volt, a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) pedig a pénzügyi évek lezárultát követően meg is kezdte az átvilágításokat, könyvvizsgálatokat az alakulatoknál.

Nyáron felröppent, hogy két-három csapat is bajban lehet, mert trükkösen az F1-es csapaton kívüli, de a cégcsoporthoz tartozó műszaki vállalatokkal dolgoztattak, mindenki kíváncsian várta, lesz-e olyan büntetés, mint a Red Bullnak kiosztott 7 millió dollár a 2021-es keretátlépést követően, de mostanra kiderült, hogy mindenki „megúszta”.

Az FIA szeptember 5-én kiadott közleménye szerint az alapos, részletes, csapatonként több helyszíni ellenőrzést, a nem F1-es tevékenységeket is érintő vizsgálatokat is magukban foglaló átvilágítások alapján a 2022-es Forma-1-es idényben minden résztvevő megfelelt az előírásoknak, a felügyelőszervezet erről ki is adta nekik az igazolásokat.

A közleményben kiemelték, hogy minden csapat jóhiszeműen, együttműködően viselkedett az eljárás során.