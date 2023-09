A kora délutánihoz hasonló napos, meleg időben – 27 fokos levegő-, 38 fokos aszfalthőmérséklet – kezdődött a 2023-as Forma-1-es Olasz Nagydíj második szabadedzése Monzában.

A különleges festéssel ünneplő Ferrarik és Alfa Romeók az elsők között futottak ki a pályára, de a körözés nem tartott sokáig, alig három perc telt el, amikor Lance Stroll Aston Martinja műszaki hibával állt le a pálya szélén, elment a hajtás. Előkerült a piros zászló.

🚩 RED FLAG 🚩 Stroll pulls up at the side of the track after a sudden loss of power, and the session is halted #ItalianGP #F1 pic.twitter.com/QOZiAScJOd — Formula 1 (@F1) September 1, 2023

A csapatrádión először az autó újraindítására utasították Strollt, miközben a marshalok már már a mentést kezdték volna. A kanadai végül feladta, elkezdték biztonságos helyre tolni az Aston Martint.

Az edzésből 50 perc maradt, amikor újra zöldre váltott a lámpa a bokszutca kijáratánál. A sort a 29. születésnapját ünneplő Carlos Sainz vezette.

We're ready to get back to the action, and so are the drivers! 🚦#ItalianGP #F1 pic.twitter.com/F7Nfcs73y6 — Formula 1 (@F1) September 1, 2023

A spanyol csak egy pillanatig volt az élen, mögötte a második edzésre már a Pereznél az első edzésen kipróbált alacsony leszorítóerejű hátsó szárnnyal érkező Max Verstapen vette át az első pozíciót. Az első mért körök végén a Red Bull-os címvédő mögött mindössze 59 ezredes hátránnyal a williamses Alex Albon állt Perez, a Ferrarik, a Mercedesek előtt. Tegyük hozzá, kizárólag a tahi-brit használta a lágy Pirellit, a többiek közepes keveréken érték el az idejüket.

Már a gyakorlás elején megkezdődött a lassú helyezkedés, hogy a versenyzők az ellenfelekről húzhassanak szélárnyékot, akik persze mind igyekezték ezt megakadályozni.

20 perc után a Ferrarik álltak az élre: bár Sainz húzta Leclerc-t, a spanyol lett az 1., a monacói a 2., Perez mögéjük sorolt be. Kicsit később Alonso a lágyakon kettéválasztotta a Ferrarikat és a Red Bullokat.

A Mercedesek továbbra is komoly delfinezéssel küszködtek, egyetlen másik autó sem verte úgy a padlót az aszfalthoz az egyeneseken, mint Hamiltonéké.

Perez pumps in a 1:21.540 to go quickest, with a little help from team mate Verstappen#ItalianGP #F1 pic.twitter.com/ZI5WmJ1h8F — Formula 1 (@F1) September 1, 2023

Féltáv után Albon közepeseken lett 3., majd Perez állt élre, a Red Bullok egymást húzták ekkor – Verstappen szélárnyék nélkül, ráadásul sűrű forgalomban futott egy 3. időt. A holland a csapatrádión szorgalmazta, hogy próbálják meg újra, hogy Perez húzza őt.

A McLarenekre is felkerültek a lágyak, Lando Norris az élre is ugrott, de csak néhány pillanatra, mert a mögötte érkező Sainz még gyorsabb volt.

Sainz and Norris now take P1 & P2, split by just 0.019s 👀#ItalianGP #F1 pic.twitter.com/L7l7hnSRAa — Formula 1 (@F1) September 1, 2023

Az utolsó 20 percre a többség átállt a hosszabb etapokra.

Bő 9 perccel a vége előtt Perez hibázott, a mexikói a Parabolicában kipördült, a hátsó szárnnyal a gumifalnak csapódott. A pilóta megpróbált visszatérni a pályára, de elkapart a kavicságyban. Megint előkerült a piros zászló. Se neki, se a csapatnak nem hiányzott a hiba, hiszen külön Monzára készült szárnyat sikerült megtörnie.

🚩 RED FLAG 🚩 Perez slides through the gravel at the final corner and gently bumps the wall#ItalianGP #F1 pic.twitter.com/BppMzP0xyd — Formula 1 (@F1) September 1, 2023

Az újraindításnál 4 perc maradt az edzésből, szinte a teljes mezőny azonnal kiment, ami sűrű, nehéz utolsó köröket ígért. A pilóták nagyjából csak a versenyen várható szélárnyékokról, az oda-vissza előzésekről tudhattak meg valamit a hajrában.

A monzai hétvégeszombaton 12.30-kor folytatódik az utolsó szabadedzéssel, a gumikorlátozásos kísérleti időmérő edzés 16 kezdődik.