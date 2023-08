A 2023-as Forma-1-es szezonnal párhuzamosan szól a Vezess Csapatrádió is: szakértőink idén is mikrofon mögé ülnek és kibeszélik a sportág legfontosabb történéseit, véleményezik a történteket és érdekes, kevésbé ismert információkat osztanak meg a közönséggel, azaz veletek.

14. adásunkban a Belga Nagydíj volt terítéken. Max Verstappennek szinte csak az időjárás próbálta útját állni, de a holland így is megszerezte zsinórban kilencedik futamgyőzelmét, mellyel rekordot állított be. A zandvoorti hétvégén mutatkozhatott be Liam Lawson a Forma-1-ben, aki nem vallott szégyent a mély vízben – Baka Gábor, Fehér Patrik és Kováts Olivér többek között arról is beszélgettek, hogy éppen az új-zélandi újonc mutathatja meg a Red Bullnak, valójában nem is feltétlenül van szükségük Daniel Ricciardóra.

Minden adás élő beszélgetéssel születik, amit nézhettek a Vezess YouTube-csatornáján, ahol kérdésekkel, hozzászólásokkal bárki alakíthatja az adás menetét. Utólag pedig ezeken a helyeken tudjátok visszahallgatni a beszélgetést podcast formában:

Legközelebb új résszel az Olasz Nagydíj másnapján, szeptember 4-én jelentkezik a Vezess Csapatrádió. Korábbi adásainkat itt találod.