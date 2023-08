A Holland Nagydíj sem Sergio Perez brillírozásáról szólt, sőt a mexikói újabb csalódást keltő futamon van túl. Perez egyszer megcsúszott a vizes pályán, bokszutcai gyorshajtás miatt büntetést is kapott, így csak a negyedik helyen zárt.

“Ismét hibák” – összegzett Ralf Schumacher a Sky adásában. “Szerintem meg vannak számlálva a napjai a Red Bullnál, Helmut Marko nem éppen a türelméről híres.”

“Sergio szerintem olyan srác, aki nem kezeli túl jól a Marko-féle stílust, a magam részéről ezzel magyaráznám ezeket a súlyos hibákat. Perez nagyon morcosnak és csalódottnak tűnt egész hétvégén, mintha egész hétvégén valahol máshol járt volna fejben. Szerintem már megszületett a megállapodás arról, hogy a szezon végén elköszönnek tőle.”

Schumacher elképzelhetőnek tartja, hogy Lando Norris lesz Perez utódja. “Lando és Max elég jó haveroknak tűnnek, végső soron úgyis Max dönt majd az új csapattársáról. Ebben nincs semmi különös: már Sennánál is így volt, sőt a bátyámnak is megvolt ez a joga. Ha egy versenyző annyit tesz hozzá egy csapat sikeréhez, mint Verstappen, teljesen rendben van, hogy a csapattársa kiválasztásába is bevonják.”