Sergio Perez a 2023-as Forma-1-es idény elején – papíron – Max Verstappen bajnoki kihívójának tűnt, amikor alig néhány ponttal volt elmaradva csapattársától, ám a Monacói Nagydíjtól csúnya mélyrepülésbe kezdett, Magyarországon és Belgiumban már kicsit jobb formát mutatott, ám mostanra órási lemaradásba került a hollandhoz képest.

A címvédő 125 ponttal – öt futamgyőzelem! – áll a bajnokságban második Perez előtt, ami a holland De Telegraaf szerint nem pusztán Perez büszkeségének árthat, hanem a pénztárcájának is.

A lap tudomása szerint Perez szerződésében az szerepelt, hogy ha több mint 125 ponttal kerül Verstappen mögé az alapfizetését és a bónuszait is megvághatja a Red Bull. Ha mexikói hátránya tovább nő – ami valószínű, hiszen a felzárkózáshoz Verstappen előtt kéne végeznie –, idén kevesebb pénzt vihet majd haza.

A De Telegraaf sajnos nem összegszerűsíti a lehetséges csökkenést.

Ugyan pontos számokat a Forma-1-es versenyzők fizetéseiről sem tudni, a közvélekedés évi 10 millió dollár környékére teszi Perezét, ehhez járulhatnak százezres nagyságrendű pole- és futamgyőzelmi bónuszok.

Elképzelhető, hogy a pilóta veszít majd 1-2 milliót, ám azt is érdemes megjegyezni, hogy a keresetének ez csak egy része, mert számos szponzortól is kap jelentős pénzeket: az olyan mexikói cégek, mint a Telcel, a Telmex, a Xades, a Kavak, a Banorte és az Unifin mind miatta-vele mentek a Red Bull Racinghez, de például az óragyártó TAG Heuer is fizet neki azért, hogy az egyik arcuk legyen. Perez emellett tavaly szülővárosa, Jalisco turisztikai nagykövete is lett, csak ezért 1,3 millió dollárt kap.