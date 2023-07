Max Verstappen lemaradt ugyan a pole-ról a Magyar Nagydíjon, de a szombati három ezredmásodperces hátránya semmit nem jelentett a futamon, amelyet félperces előnnyel nyert meg.

Eddig is sejteni lehetett, hogy a Red Bullnak a spórolás is belefér a versenyeken, Helmut Marko sportfőnök most nyíltan ki is mondta. “Az időmérőn nem voltak tökéletesek a beállításaink, a többiek közel is kerültek hozzánk” – fogalmazott Marko.

“Versenytempóban viszont továbbra is messze a többiek előtt járunk. Max sokkal gyorsabb is lehetett volna, a határainak a közelében sem volt.”