Melyik pillanatát szereted és várod a legjobban a Magyar Nagydíjnak?

Amikor a pénteki szabadedzéseken kigördülnek a csapatok versenyautói a pályára, hogy sorra megtegyék az installációs köröket. Akkor el szoktam gondolkodni rajta, hogy mégis mekkora dolog ez: 1986 óta megszakítás nélkül Magyarországon van a Forma-1.

Teljesen új szerepben térsz vissza a Forma-1-es versenyre. MNASZ-elnökként lesznek hivatalos tárgyalásaid az FIA vagy a Liberty Media illetékeseivel?

Már zajlanak az előkészületei ezeknek a találkozóknak. A hazai Forma-1-es futam különös alkalom arra, hogy ápoljuk a sportdiplomáciai kapcsolatokat. Egyébként már két FIA-konferencián részt vettem MNASZ-elnökként, először decemberben, Bolognában, majd pár hete Cordobában. Nagyon várom ezt a részét is a Magyar Nagydíjnak.

Lesz egy olyan magyar főszereplője is a Forma-es futamnak, akiről szinte senki nem tud a tv-nézők közül, miközben különösen fontos feladatot lát el. Ki lesz a magyar sportfelügyelő?

Óriási dolog, hogy házigazdaként mi adjuk az egyik sportfelügyelőt, az idén az óriási tapasztalattal rendelkező Herczeg Lajost delegáljuk. Fontosnak tartom itt megjegyezni, hogy az MNASZ elkezdte tudatosan kinevelni az új generációját a nemzetközi tudással rendelkező, profi versenylebonyolító szakembereknek, technikai bizottsági tagoknak, sportfelügyelőknek, sportbíróknak, akik a Forma-1 mellett minden más szakágban segítik a versenyeket. Ők a hazai események mellett világhírű külföldi versenyeken is erősítik a magyar szakemberek jó hírét.

Látjuk majd a tévés közvetítésben, hogy pár hete elkezdődött a Hungaroring többéves, jelentős átalakítása?

Nem, ugyanis egészen konkréten tudom, hogy egy fontos FIA-előírás szerint a Forma-1-es futamon építkezésnek semmiféle nyoma nem látszódhat. Márpedig most a Hungaroring jelentős része építési terület, igaz, jelenleg csak a közműfejlesztések zajlanak, az igazán látványos változások jövő évtől kezdődnek. Például a nézőtér átalakítása. Visszatérve az FIA előírására, a F1-es versenyre ünneplőbe kell öltöztetni Hungaroringet.

Eddigi legjelentősebb ráncfelvarrására készül a Hungaroring 1985. október 1-jén kezdték el építeni a Hungaroringet, és meglehetősen gyorsan, nyolc hónap el is készült az első Formula 1-es pályaként a vasfüggöny mögött. Eddig kétszer építették át. Először már 1989-ben, amikor kivették a hármas sikánt, másodszor pedig 2003-ban, amikor a célegyenes utáni 1-es és 12-es kanyart lejjebb helyezték és hosszabb egyenest építettek helyette. A pálya hossza előbb 4014 méterről 3975 méterre csökkent, majd 2003-ban elérte a mostani hosszúságát, a 4381 métert. Immár ezen a hosszon volt egy kopóréteg-csere is 2016-ban. Most nyáron viszont egy, a versenypályát kevésbé érintő, de a környezetét minden korábbinál jobban felfrissítő építkezéssorozat elején vagyunk. Tavasszal elkezdődött a közművek cseréje azzal, hogy átfúrtak a 3-as és az 5-ös kanyar alatt. A leglátványosabb munkák 2024-ben zajlanak majd, ezek közül a gyalogoshíd eltűnése lesz a leginkább feltűnő változás, de átalakul majd a célegyenesben lévő főtribün is, lesz ugyanakkor két alagút, és növekedik a garázsok mérete is. A tervek szerint a 2025-ös F1-es versenyt már az alaposan plasztikázott Hungaroringen rendezik, amely jelen állás szerint így néz majd ki.

Meg tudod mondani pontosan, hogy a Magyar Nagydíj hétvégéjén mennyi ember dolgozik majd a pályán?

Séróból nehéz erre válaszolni. Csak magyarok 300-400 ember, aztán 60-70 ember jöhet minden egyes F1-es csapattal, ezt tízzel kell beszorozni, plusz ott vannak a betétfutamok csapatai. Több ezer ember.

Akad még pár jegy a fiók alján?

Tudtommal nincs. Mind elkelt.

Ennek ellenére örök vita tárgya az a hatalmas – ráadásul évről évre emelkedő – összeg, amit jogdíjként fizet az ország költségvetése.

Mit is mondhatnék? Lehet érvelni pro és kontra, és sportdiplomáciái érdekek érvényesítése szóba jöhet, lehet tárgyalni az árnövekedés mértékéről, de a Forma-1 tartja térképen az országot. 2023-ra olyan jövedelmező globális üzletté vált a Fomra-1, mint korábban soha. Világszerte sokan akarnak bekerülni ide, ráadásul zömében olyanok, akikkel a kifizetendő jogdíj nagyságában nem is tudunk versenyezni. És Katarral, Abu-Dzabival, Szaúd-Arábiával nem is kell. A profi szervezés és az említett átalakulások egyébként javítják az alkupozíciónkat.

Az a bizonyos jogdíj Valószínűleg a legtöbben milliárdos összeget válaszolnának, de sanszosan mégis kevesen találnák el a rendezői jogdíj összegét, ami a Magyar Nagydíj esetén 2024-ben 49 684 662 amerikai dollár, mai árfolyamon 16 892 785 080 forint, vagyis csaknem 17 milliárd. A hatályos megállapodás szerint ez az összeg még tovább emelkedik 2024 után évi két-két százalékkal. A Hungaroring Zrt. vezetésének jelenlegi célja, hogy 2032-ig meghosszabbíthassák a Forma-1-es verseny rendezését. Jelenleg Bahreinnek van a leghosszabb szerződése az összes pálya közül, 2036-ig szól.

Eközben az idei szezon a valaha volt egyik legunalmasabb, amiben az a csapat vezet toronymagasan, amelyiket csaláson kaptak, mert több pénzt költött az autója fejlesztésére a megengedettnél.

Szakértőkből álló csoport határozta meg a Red Bull büntetését egy olyan szabályzat alapján, ami nem létezett korábban. Precedens nélküli volt a szabályszegés és a következménye is. Értékes tapasztalatot szerez a történtekből az FIA, amely egyébként éppen nemrég döntött arról, hogy egyes csapatok technológiai testvérintézményei nem nyújthatnak segítséget a csapatoknak a jövőben. Mint például a Red Bull Advanced Technologies. Azt persze nem tudom, miként fogják ezt ellenőrizni.

Mekkora összegben mernél fogadni az év végi első hat helyezett versenyzőre?

Én maximum 100 forintos tétben fogadok bármire, pókerben sem merek többel.

Na, talán majd a Magyar Nagydíj hoz valami újat. Hiába nevezhető a vonalvezetése alapján a szezon egyik legunalmasabb pályájának, okozott már sok meglepően izgalmas versenyt. Imádkozol az esőért?

(Nevet.) Volt már esős versenyünk, igaz, hogy évtizedeket kellett várnunk rá. Komolyra fordítva a szót, a klímaváltozás láthatóan hatással van az autóversenyzésre is, nemrég el kellett halasztani az imolai Forma-1-es futamot Olaszországban az áradások miatt, nálunk pedig a Mecsek-ralit függesztettük fel a katasztrófavédelem jelzése után egy közelgő szupercella miatt. Simán benne van az eső az idei F1-es pakliban is.

Végül térjünk vissza az MNASZ-elnöki feladataidhoz. Az új pozíció új dress code-ot is jelent számodra? Öltönyben és nyakkendőben töltöd a hétvégét, vagy elég lesz az Ecclestone által szinte szabványosított fehér ing, mellkaszsebben a belépőkkel?

Voltam én már tűzálló overallban is a Hungaroringen a múltban, meg szponzorfeliratos pólóban is. Jól érzed, idén a sötét nadrág, fehér ing lesz az alap. De azért bedobok még a kocsiba egy zakót is.