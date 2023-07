Okos és magabiztos versenyzése, illetve az egész hétvégén mutatott jó tempója ellenére lecsúszott a dobogóról Carlos Sainz a Forma-1-es Osztrák Nagydíjon, miután a hajrában – harmadik nekifutásra – Sergio Pérez legyűrte őt. Habár a sorozatos pályaelhagyások miatt egyszer öt másodperces időbüntetést szabtak ki a spanyolra, úgy érzi, nem ezen múlott a harmadik hely.

„Charles sebességváltóján autóztam, három-négy tizedmásodperces lemaradásban, majd ez 6-7 másodpercre nőtt, és három pozíciót veszítettem az első kerékcsere során” – kezdte Sainz a Sky Sports F1-nek nyilatkozva. „Érzésem szerint csapatjátékos voltam azzal, hogy Charles mögött maradtam az elején. Az első bokszkiállást viszont büntetésnek éreztem ezért, miközben mást is csinálhattunk volna, ami frusztrált.”

„Épp a 9-es kanyarban voltam, amikor elrendelték a virtuális biztonsági autót, de nem éreztem fontosnak, hogy bejöjjünk cserélni; helyes döntésnek gondoltam, hogy kint maradtunk. Azt viszont még elemeznünk kell, helyes döntés volt-e az is, hogy a következő körben behívtak. Rengeteg időt veszítettem, majd próbáltam visszazárkózni, ami elég gyorsan sikerült. Onnantól viszont, hogy a pályaelhagyások miatt megbüntettek, eléggé rányomta a bélyeget a versenyemre” – kifogásolta a taktikát.

A 27 éves spanyol ezután igyekezett gyorsan tisztába rakni, hogy ezzel nem a Ferrarira akarja terelni a felelősséget. „Nem azt akarom mondani, hogy emiatt tartozik nekem bárki. A lehető legjobb munkát végezte, most jó időszakomat élem, és általában nagyon jól vezetek a hétvégéken. Ma is jókat előztem és védekeztem, ezért is vagyok csalódott az eredmény láttán” – zárta az értékelést.

Sainz az őt mindössze kétpontos hátrányban követő csapattársával, Charles Leclerc-rel együtt átugrotta a bajnokságban George Russellt, így az ötödik helyről várja a folytatást. A listavezető Max Verstappennel szemben 155 pont a hátránya, míg az előtte álló Lewis Hamiltonnal szemben 34 egységnyi.