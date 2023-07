Papírformát hozott a Forma-1-es Osztrák Nagydíj is, hiszen Max Verstappen az élről indulva simán szerezte meg idei hetedik és karrierje 42. sikerét, ráadásul a végén egy harmadik kerékcserét bevállalva a leggyorsabb körért járó bónuszpontért is „lehajolt”. A kétszeres világbajnok mögött a ferraris Charles Leclerc futott be, míg Sergio Pérez a 15. helyről felzárkózva megmentette a Red Bull kettős dobogóját a csapat hazai pályáján.

A 71 körös verseny leintése után a manapság a Channel 4 szakkommentátoraként tevékenykedő David Coulthard, a skótok tizenháromszoros nagydíjgyőztes ex-F1-es pilótája készítette az interjúkat a dobogósokkal.

„A legfontosabb az volt számomra, hogy az élen maradjak az első körben, utána már a saját versenyünket tudtuk futni” – nyilatkozta az ötödik spielbergi győzelme után Verstappen. „Úgy döntöttük, hogy nem jövünk ki a bokszba a virtuális biztonsági autós fázis alatt, és inkább követjük az eredeti stratégiánkat, ami működött is. Minden etapunk tökéletes volt, nagyon élveztem.”

„Már a virtuális biztonsági autó előtti körökben láttam, hogy elkezdtünk kiépíteni némi előnyt, így tudtam, hogy gyorsan vissza fogunk zárkózni” – mondta a holland arról, hogy az első kiállások után a Ferrari párosa mögé tért vissza a pályára. „Követtük a saját tervünket, és ez volt a legkifizetődőbb.”

„Nem szeretnék a bajnoki címre gondolni egyelőre” – szögezte le annak ellenére, hogy már 81 ponttal vezeti a bajnokságot. „A jelennek élek, és élvezem, hogy ezt az autót vezethetem és ezzel a csapattal dolgozhatok együtt. A sprinthétvégék egy kicsit mindig hektikusak, mert sok minden történik, de szerencsére minden jól alakulat nekünk.”

„Úgy gondolom, pénteken és ma mindenből sikerült kihoznunk a legtöbbet, tegnap nem autóztam valami jó tempót. Annak viszont örülök, hogy újra dobogóra állhattam” – összegezte gondolatait Leclerc. „A fejlesztéseknek köszönhetően jobb érzés tölt el az autóban ilyen körülmények között is, ami a jövőre nézve mindenképpen jót jelent.”

„Nyilvánvaló, hogy a csapat jó munkát végzett ezekkel a fejlesztésekkel, de még mindig sok munkánk van, hiszen Maxnek és Checónak óriási az előnyük.”

„A piszkos levegőben kicsit szenvedtünk, ezért próbáltam visszaszerezni a pozíciót a pályán, habár tudtuk, hogy a verseny egészét nézve nehéz lesz magunk mögött tartani Maxot. Mindenesetre megpróbáltam, de ez nem volt elég, az azonban pozitív, hogy újra dobogón vagyunk, hiszen az elmúlt néhány verseny nehezebben alakult a számunkra.”

„A nem utcai pályák közül Ausztria és ez a két kedvenc pályám” – tekintett előre a jövő hétvégi Brit Nagydíjra a monacói. „Silverstone-ban mindig remek eredményeket értünk el, remélhetőleg sikerül profitálnunk az újításokból, és talán közelebb kerülhetünk a Red Bullhoz.”

„Nagyon örülök, mert nagyon nehéz hétvége van mögöttem, fizikálisan is rendkívül gyenge voltam” – summázott Pérez, aki a Miami Nagydíj óta először állt dobogóra. „Csütörtökön beteg voltam, lázam is volt, alig tudtam aludni, így ez egy nehéz hétvége volt.”

„Nagyszerű mentés a csapattól, fantasztikus stratégiát dolgoztak ki, és a tempónk is kiváló volt. Carlosszal kemény, de fair csatát vívtam, épp ezért mindig szeretek ellene versenyezni. Nehéz időszakon vagyok túl, de remélem, hogy ezzel vége ennek.”