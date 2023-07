Felhős időben, 17 fokos levegő- és 22 fokos aszfalthőmérséklet mellett vette kezdetét a Forma-1 történetének második sprintidőmérője, sprint-szétlövése a Red Bull Ringen, a 2023-as Forma-1-es Osztrák Nagydíj hétvégéjének szombati napján. Az újdonság a sprinthétvégék második szabadedzésének helyét veszi át az idei évtől kezdve, mely eddig gyakorlatilag értelmetlen körözés volt.

A sprintidőmérő ugyanúgy három szakaszból áll, mint a hagyományos – ezúttal pénteken tartott, a vasárnapi futam rajtrácsát kialakító – időmérő, viszont rövidebb szakaszokból áll, eredménye pedig a 100 kilométeres sprint rajtsorrendjét határozza meg.

A spielbergi pályán még szombat délelőtt is esett az eső, viszont a sprintidőmérőre sokat javultak a körülmények, széles száraz ív volt a pályán. A csapadékfelhők azonban a pálya körül keringtek, így az SQ1-ben már a szakasz elején nagy volt a rohanás, hogy a legjobb körülmények között kiharcolhassák a pilóták a továbbjutást.

Az előírt gumihasználat ellenére vegyes volt a kép, a legtöbben lágy gumikkal hajtottak a pályára. Ez azért volt lehetséges, mert a versenyirányítás vizesnek nyilvánította az edzést.

Carlos Sainz számára rosszul indult a helyosztó, a Ferrari spanyolja fékhibával gurult vissza a garázsokhoz, füstölő hátsó traktussal. A vizes pálya Csou Kuan-jüt is megtréfálta, az Alfa Romeo kínaija meg is forgott egy vízfolton.

Már az SQ1-ben számos kört töröltek a pályahatárok kiszélesítése miatt, többek között a két Red Bull-pilóta első körét is elvették. Többen is úgy döntöttek menet közben, hogy a használt lágy abroncsokat új közepesekre cserélik, mert az gyorsabb volt.

Az események gyorsan pörögtek már az első szakaszban is: Charles Leclerc, aki kiesőhelyre is csúszott a Ferrarival, egy alkalommal komolyan feltartotta Oscar Piastri McLarenjét. Az utolsó másfél percben mindkét vörös autó kieső helyen állt, ráadásul a használt lágyakon autóztak.

Sainznak a fékprobléma miatt csak egy lehetősége volt a javításra, de simán megoldotta a feladatot, első időt autózva. Leclerc is épphogy továbbjutott, egy ezreddel verve a már kieső Csout. Aki viszont szép csendben elvérzett, az Lewis Hamilton: a Mercedes hétszeres világbajnoka csak a 18. lett. Az említetteken kívül kiesett még Piastri, Valtteri Bottas (Alfa Romeo) és Logan Sargeant (Williams). Hamilton ezzel hat év után búcsúzott valamilyen időmérő edzés első szakaszában.

A talpon maradt Mercedesben George Russell az SQ1 végén hidraulikus gondokra panaszkodott, így ki sem hajtott a bokszutcából az SQ2-ben a többiekkel. Az élcsapatok versenyzői közül ezúttal is Leclerc-nek állt össze legnehezebben a továbbjutást érő jó kör, és mivel az időjárás nem romlott, csak magára számíthatott.

A szakasz vége előtt a semmiből ideiglenesen Esteban Ocon ugrott az élre az Alpine-nal, miközben Leclerc tovább küzdött a továbbjutásért. Csak ő küszködött, a csapattárs Sainz ezúttal is az élre tudott ugrani, a monacóinak azonban végül a továbbjutás is csak az utolsó pillanatban jött össze. Búcsúzott Russell mellett Alexander Albon (Williams), Pierre Gasly (Alpine), valamint a két AlphaTauri.

A visszajátszásokból kiderült, hogy az SQ2 hajrájában az utolsó kanyarokban vagy heten is összetorlódtak, feltartva egymást. A bokszutcában is zajlottak az események, Nico Hülkenberg Haas-os szerelőit tarolta le majdnem, miután a garázs elől kihajtva saját lecserélt bal első gumija repítette levegőbe az autóját.

ahhhhhh 🫣

Hulkenberg runs over a tyre and catches some air whilst exiting his pit box, the stewards have confirmed it will be investigated 😳

pic.twitter.com/ZbMKxKmL8E

— WTF1 (@wtf1official) July 1, 2023