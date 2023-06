Charles Leclerc 2019-ben, mindössze második Forma-1-es évében került a Ferrarihoz, ahol jutott már neki néhány szép siker, de az elmúlt évek végig inkább csak az ígéretekről szóltak, idén pedig egyértelműen esélye sem volt, hogy harcba szálljon a világbajnoki címért.

A 25 éves pilóta ugyan egészen 2024 végéig szóló szerződéssel bír az olasz csapatnál, de a 2023-as gyenge szezonkezdés kapcsán már pedzegették, hogy máshol, esetleg a Mercedesnél kereshetné a folytatást.

A hétvégi Osztrák Nagydíj előtt eddigi utolsó győzelme helyszínén, a Red Bull Racingen meg is kérdezték a jövőről, arról, hogy terítéken van-e már a hosszabbítás a Ferrarinál.

„Lassan-lassan beszélünk már róla, igen. De hogy őszinte legyek, nem igazán foglalkoztat ez most. Amikor azt mondom, hogy lassan beszélünk róla, annyit jelent, hogy egyszer-kétszer szóba került, de semmi konkrétum” – mondta. „De imádom a Ferrarit, jól érzem magam itt” – idézte a Sky Sports.

A monacói ezzel együtt nem titkolja, hogy nem elégedett a vörösök versenyképességével,

„Természetesen sem a csapat, sem én nem vagyok elégedett azzal, ahol állunk. De úgy gondolom, mindannyian ugyanazért a célért dolgozunk, a jó irányba haladunk. Még egyszer: imádom a Ferrarit, jó itt nekem.”

Leclerc azt is elmondta, a szerződéshosszabbítási megbeszélések új dolgot jelentenek majd számára, most először érezheti majd azt, hogy tényleg a saját kezében van a sorsa:

„A pályafutásom során talán első ízben leszek ilyen helyzetben. Nem is azért, mert korábban nem kellettem volna más csapatnak, egyszerűen csak azért, mert most először fut ki egy szerződésem a Forma-1-ben. Az eddigi váltásom – a Saubertől a Ferrarihoz – magától értetődő volt. Most más helyzetben leszek majd. De nem zavar ez, most csak a versenyzésre koncentrálok, és remélem, hogy minél hamarabb győzhetünk a Ferrarival, a többit meg majd meglátjuk” – magyarázta.