Napos, meleg időben kezdődött a 2023-as Forma-1-es idény 8. fordulója, a Kanadai Nagydíj első szabadedzése a montreali Gilles Villeneuve pályán.

Alig hogy kigurultak az első autók, Pierre Gasly Alpine-ja elromlott, a 8-as kanyarban félreállt, négy él fél perc után elő is került a piros zászló. Ugyan a francia a csapat utasításai alapján igyekezett valamit „varázsolni”, nem sikerült újraindítania a gépet, pár perc utáb félretolták.

We've still got a red flag here

The marshals are pushing Gasly's car off track and behind the barriers 👍#CanadianGP #F1 pic.twitter.com/rB6x9I1siP

— Formula 1 (@F1) June 16, 2023