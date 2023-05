A hétvégén rendezték volna a Forma-1-es Emilia-romagnai Nagydíjat, de a rendkívüli, óriási esőzéssel és árvízzel járó időjárás miatt törölni kellett a futamot.

Volt olyan versenyző, aki beállt takarítani az ár elvonulása után, a Forma-1 és a Ferrari jelentős pénzadománnyal segít.

A Ferrari korábban egymillió eurót (375 millió forint) ajánlott fel a régiónak, pénteken a Forma-1 vezérigazgatója, Stefano Domenicali jelentette be, hogy a sorozat is ugyanennyit adományoz Olaszországnak. Domenicali maga is a régióban nőtt fel, így személyesen is érintettnek érzi magát.

Domenicali egyúttal köszönetet mondott a mentésben résztvevőknek a hihetetlen erőfeszítéseikért.