Nyilvánvaló a törekvés, hogy a Forma-1-ben tavaly bemutatkozott új helyszín, Miami prémiumos-bulis atmoszférájával szerezzen karaktert, és úgy tűnik, a versenyzők is vevők erre, a floridai fordulóra a mezőny jelentős része új sisakfestéssel érkezett.

A pilóták, sisaktervezők-festők azért annyira nem erőltették meg magukat, vagy legalábbis sokaknak ugyanaz jutott eszébe Miamiról, így szinte mindenütt megjelenik a pink és a türkiz és/vagy a pálmafamotívum, de akadnak azért egyedibb megközelítések is.

A Red Bull címvédője, Max Verstappen a kékekkel és a pálmákkal operál a hétvégén:

Similar clean design, new colors, new details 🎨😉 Really like how the helmet turned out, can’t wait to race with this one at the Miami GP 🌴 For the mini helmets 👉 https://t.co/jyGT7Fahzi pic.twitter.com/mNQaFc1pVC — Max Verstappen (@Max33Verstappen) May 2, 2023

A ferraris Carlos Sainz is ugyanabból a lookbookból dolgozott:

…ahogy a pályától 30 kilométerre felnőtt Williams-újonc, Logan Sargeant is.

This one’s for the 305 🌴 pic.twitter.com/GggB1ntTxi — Logan Sargeant (@LoganSargeant) May 4, 2023

Az Alpine párosánál, Esteban Oconnál és Pierre Gaslynál befigyelt a pink is:

Turning up the HEAT in Miami 😮‍💨@PierreGASLY’s #MiamiGP helmet is something else 💯#Alpine pic.twitter.com/W1vqVo7KWi — BWT Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) May 4, 2023

Charles Leclerc-nél a fehér alapszín mellett kimondottan ízlésesre sikerült a „miamisítás”.

A haasos Nico Hülkenberg Florida becenvére, a Sunshine State-re (A napfény állama) gyúrt rá:

Csapattársa, Kevin Magnussen amerikaifocis sisakra emlékeztető festést választott.

Az AlphaTauri kis japánja, Cunoda Juki megtartotta a már korábban is látott leveles mintát, ám a színeket ő is Miamihoz igazította.

Loving my Miami colours for this weekend! pic.twitter.com/asae9sM9uE — 角田裕毅/Yuki Tsunoda (@yukitsunoda07) May 4, 2023

A végére hagytuk a két rendhagyó választást, két pilóta is labdát húz a fejére a hétvégén. A tavaly kosárlabdát választó mclarenes Lando Norris idén a lazább, mókásabb strandlabdára tért át…

Ball is life 🏖️ pic.twitter.com/mxJWb0fL1J — Lando Norris (@LandoNorris) May 4, 2023

…míg a Williams pilótája, Alexander Albon a golflabda mellett tette le a voksát.