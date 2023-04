Az utolsó csörte előtt úgy tűnt, akár holtverseny is dönthet a vasárnapi pole-pozíció sorsáról, végül így sem maradt el a meglepetés a Forma-1-es Azerbajdzsáni Nagydíj időmérő edzésén. Charles Leclerc-nek köszönhetően ugyanis felborult a papírforma: a Ferrari monacói versenyzője egy magabiztos utolsó körrel Max Verstappent és Sergio Pérezt is megverte, hiába javított a végén a Red Bull két pilótája is.

A – rendhagyó módon – pénteken megrendezett időmérő edzés végén Mark Webber, a kilencszeres nagydíjgyőztes ex-F1-es és endurance-világbajnok versenyző készítette az interjúkat az első három helyezettel.

„Az biztos, hogy meg vagyok lepődve. Úgy érkeztünk meg erre a hétvégére, hogy ez már akkor is egy nagyszerű hétvége lesz, ha az Aston Martin és a Mercedes előtt végzünk majd az időmérőn. Ehhez képest végül miénk lett a pole, ami kellemes meglepetés” – taglalta Leclerc, aki idei első egykörös elsőségével pályafutása 19. pole-ját vágta zsebre.

„Arról azonban nem szabad megfeledkeznünk, hogy valószínűleg a mi autónk lassabb a Red Bullnál, szóval nehéz lesz megtartani a vezetést, de ez lesz a cél” – tett említést a vasárnapi célokról.

„Elégedett vagyok a körömmel, főleg azért, mert ez egy olyan hétvége, ami mindenkinek kihívás, hiszen nagyon keveset tudtunk gyakorolni: mindössze egyetlen edzés alatt kellett összerázódnunk. A közepes gumikat így még nem is használtuk, erre majd a sprintidőmérőn kerül sor. Óvatosnak kell lennünk, mert csak egy garnitúránk van, így nincs lehetőség hibázni.”

„Itt mindig nehéz volt összerakni egy kört” – értékelt az időmérő után a vb-címvédő Verstappen. „A második körön kipróbáltunk valami mást a kivezető körön, ami talán nem volt ideális a mért kör szempontjából. A Q3-ban mindig próbálsz a határon menni, mindent tökéletesen csinálni, de ez messze nem a legkönnyebb dolog.”

„Mindenesetre megvan a második hely, és versenytempó tekintetében jó az autónk, nem állunk rosszul. Elöl leszünk, de azt az egy autót meg kell előznünk” – tekintett előre.

„A piros zászlós megszakítások mennyisége miatt nem volt egyszerű dolgunk a Q1-ben, legalábbis ugyanazon szett gumival folytatva. Elvégre a Q1-ben nem akarsz gumit pocsékolni, de a továbbjutásban is volt kihívás, miután szinte nem is gyakoroltunk” – mondta Pérez. „Kicsit csalódott vagyok a harmadik hely miatt, mert úgy érzem, lett volna benne több, csak a köröm nem volt tiszta.”

„Tudtuk, hogy gyorsak lesznek ezen a hétvégén, ahogyan azt is, hogy ezért ők jelentik a legnagyobb veszélyt ránk nézve” – tette hozzá a mexikói a Ferrari váratlan megtáltosodásáról.