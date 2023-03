Ahogy a bahreini szezonnyitó hétvégéjén beigazolódott, az Aston Martin kiváló autóval kezdi a 2023-as Forma-1-es idényt. A csapatnál ezt már a szélcsatornás és szimulációs adatokból is sejtették, ezért is volt óriási sokk Lance Stroll számára, amikor február 20-án, pár nappal a tesztelés kezdete előtt csukló- és lábujjtöréssel járó biciklis balesetet szenvedett a spanyolországi felkészülési tréningje során.

A kanadai pilótának ki is kellett hagynia a tesztelést, helyette a tartalékos Felipe Drugovich vezetett Fernando Alonso mellett, ám végül az utolsó pillanatban tisztázódott, hogy a műtéten is átesett versenyző mégis ott lesz az idény első fordulóján, ahol végül a kétszeres világbajnok veterán szenzációs 3. helye mellett ő egy 6. pozíciót hozott.

Stroll így mesélt az elmúlt időszakról az F1 Nation podcastben:

„Életem legőrültebb két hete volt ez. Elestem a biciklivel, elég kemény volt a landolás. Rögtön tudtam, hogy mindkét csuklóm megsérült. A lábujjam csak a nap végén tűnt fel, mert addig a csuklóim kötöttek le” – idézte fel. „Az egész világom omlott össze hirtelen, mert azonnal az járt a fejemben, hogy ki kell majd hagynom pár futamot. Ilyen gondolataim voltak, meg az, hogy micsoda időzítés, négy nappal a teszt előtt…”

Stroll a korábban számos MotoGP-versenyzőt is kezelő dr. Xavier Mirhez ment kezelésre.

„Megműtötte a jobb csuklómat, a balt pedig gipszbe tette. Azt mondta, hogy kettő-négy hétig nem mozgathatom a bal csuklómat, azt pedig nem tudja, meddig tart majd a gyógyulás a jobbnál, talán Bahrein idejére már mozoghat valamennyire. Lehet, hogy lépes leszek vezetni, de idő kell hozzá.”

A tesztelést a kanadai még szinte remény nélkül, távolról figyelte, de a múlt hét elejére már felvillant a fény az alagút végén.

„Nem hittem, hogy a közeljövőben autóba ülhetek, nem tudtam mozogni. Nagyon messze voltam a versenyzésre képes állapottól. De naponta 10 órát dolgoztam a rehabilitáción. A múlt héten, hétfő, kedd környékén aztán egyszer csak újra tudtam mozgatni a csuklómat. Szerdán már a szimulátorban voltam, pokolian fájt, de úgy voltam vele, hogy mire pénteken nekifutok a szabadedzésnek, talán már menni fog.”

„Az orvos is azt mondta, hogy már versenyzésre alkalmas állapotban vannak a csuklóim, úgyhogy nem volt más választásom, meg kellett próbálnom, és pénteken be is ültem az autóba. Érdekes élmény, jó kis sztori lesz ez örökre.”

A versenyző megerősítette, amit a pénteki közvetítésekben a nézők is láthattak, hogy akkor még komoly fájdalmai voltak a volánnál, nem is volt képes magabiztosan megfogni az autót, 100%-on nyomni, de végül túljutott ezen.

„Nagyon hálás vagyok a teljes orvosi csapatnak, dr. Mir, a terapeutám és nagyon sokan mások is sokat segítettek!”

Stroll és a többiek bahreini teljesítményét is kiveséztük a Vezess F1-es podcastje, a Csapatrádió legfrissebb adásában, kattints, hallgasd meg, mit gondoltunk az idény első hétvégéjéről!