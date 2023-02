A Mercedes 2013 óta először maradt világbajnoki cím nélkül tavaly, az autó kezdeti versenyképtelensége valójában a csapatot is meglepte. Valószínűleg ez az oka annak, hogy Lewis Hamilton szerint a Mercedes az idei szezonnak kisebb elvárásokkal fut neki.

“Úgy érzem, az idén mindenki sokkal óvatosabb. Úgy vagyunk vele, hogy talán nem mi leszünk egyből a leggyorsabbak, de megvan bennünk a potenciál ahhoz, hogy felzárkózzunk” – fogalmazott Hamilton egy interjúban.

A hétszeres világbajnok szerint a 2022-es idény megmutatta, hogy a Mercedes nehéz helyzetekből is képes talpra állni. “Ugyanezt idén is meg fogjuk próbálni, bár remélhetőleg most jól fogunk kezdeni. De semmit sem vehetünk biztosra.”

A héten már élesben mennek a dolgok a Forma-1-ben, csütörtökön megkezdődik az előszezoni tesztelés Bahreinben.