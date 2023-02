Idén ősszel visszatér Las Vegasba a Forma-1, az összes futam közül talán ez az, amit a legjobban vár a mezőny, illetve a sportág vezetése. Az már most is biztos, hogy a kaszinóváros híres főutcáján, a Stripen három F1-es versenyt tartanak majd a jelenleg érvényben lévő szerződés értelmében, de a futamokat szervező cég korábban már jelezte, ők nyitottak lennének hosszabb elköteleződésre is.

Ez elől egy fontos akadály el is hárult, ugyanis a város vezetése engedélyt adott arra, hogy a következő tíz évben, 2032-vel bezárólag Forma-1-es futamokat rendezhessenek az ideiglenes versenypályán. Mindezek mögött, ahogy arra az indoklás is kitér, a pénz áll, ami jól jön a városnak. “A Forma-1-es Las Vegas-i Nagydíjnak több milliárd dolláros a becsült gazdasági hatása” – áll az indoklásban.

A Las Vegas-i versenyről már ismert néhány dolog jelenleg is. A futam helyi idő szerint szombat este lesz a 6,12 km hosszú pályán, a pilótáknak pedig 60 kört kell majd megtenniük.