A Ferrarinál hagyomány, hogy az aktuális Forma-1-es versenyautó nevét a bemutatója során hozzák nyilvánosságra. A csapatnál nincs állandó kódnév, bármilyen nevet kaphatnak az autók akár valamilyen évforduló vagy bármi más tiszteletére.

2019 = SF90

2020 = SF1000

2021 = SF21

2022 = F1-75

2023 = SF-23



Ferrari being inconsistent with their car names as usual 😂