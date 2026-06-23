Zack Giacomelli 2023-ban vett egy használt BMW X3-ast, melyet nemrég vissza szeretett volna adni ott, ahol pár éve vette. A visszavásárlásban Quinn segített neki a BMW Torontótól, csakhogy Quinn nem egy dolgozója volt a kanadai egységnek, hanem csak egy chatrobot, a mögöttes mesterséges intelligenciával.

Emberünk erről azonban nem tudott, és úgy kommunikált vele, ahogy azt egy humán munkatárssal is tette volna. El is mondta, hogy az autó épp egy nagyjavításon van, és a megbízhatatlanság az egyik ok, amiért megválna járművétől. Ekkor a robot tett egy visszavásárlási ajánlatot konkrét összeggel. A 27 162,79 dolláros (5,9 millió forintos) összeg tetszett Giacomellinek, el is fogadta azt, és le is egyeztették a szerződés fizikai aláírásának idejét. A robottal.

A férfi számára azonban a tény, hogy nem is emberrel beszélgetett, csak akkor vált világossá, amikor egy valódi BMW-munkatárs felkereste őt, hogy visszavonja az ajánlatot és mondta, hogy 7000 dollárral alacsonyabb összegért vennék vissza az X3-ast. Az átszámítva másfél millió forintra rúgó veszteséget végül lenyelte a szalon, de Giacomellit ettől függetlenül felbosszantották a történtek.

“Kínosan érzem magam, és dühös is vagyok, hogy egy bottal tárgyaltam. Ha mesterséges intelligenciával akarják helyettesíteni alkalmazottaik munkáját, akkor tiszteletben kell tartaniuk, amit a mesterséges intelligencia mond” – fogalmazott. A kereskedés részéről egyébként azt mondták, nem lett volna szabad, hogy a mesterséges intelligencia vételi ajánlatot adjon.