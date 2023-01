Február 7-én, kedden leplezik le az Alfa Romeo idei autóját, a C43-at, mely egyben az utolsó lesz (legalábbis egy ideig biztosan), amihez az olasz autógyártó a nevét adja. Azt ugyanis még korábban megerősítették, hogy az Alfa Romeo és a Sauber együttműködése 2023 végén véget ér, mivel 2026-tól az Audi kötelékébe kerül a hinwili alakulat.

A C43 bemutatójára Zürichben kerítenek sort, a Motorsport.com feltételezése szerint nem sokkal ezután az első kilométereket is megteszik az autóval. Úgy tudni, a csapat Barcelonában fogja felhasználni az egyik forgatási napját, így megelőzve azt, hogy a legalapvetőbb gyermekbetegségekre is a február 23-án kezdődő, előszezoni tesztsorozat során derüljön fény.

The date you’ve been looking for. 👀

Join us LIVE 07.02 to meet your new favourite #F1 car#C43 #GetCloser pic.twitter.com/IwudbUJL38

