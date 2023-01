Michael Masi bukása után a Nemzetközi Automobil Szövetség tavaly rotációs rendszerrel próbálkozott, Eduardo Freitas és Niels Wittich váltogatták egymást a versenyigazgatói pozícióban.

Noha Freitas versenyigazgatói munkáját a WEC-ben mindenki tiszteli és elismeri, az F1-ben több hibát is elkövetett, a szezon második felében már nem is kértek belőle. Wittich tevékenysége is hagyott kívánnivalókat maga után, neki is volt szerepe abban, hogy az Amerikai Nagydíjon előbb elvették, majd visszaadták Fernando Alonso hetedik helyét.

Úgy tűnik, az FIA újabb tisztogatásra készül, Mohammed bin Szulajm elnök a Dakaron adott interjújában legalábbis arra célozgatott, hogy Freitas után talán Wittich sem maradhat versenyigazgató.

“Elkezdődött egy folyamat. Van egy csapatunk, amely új felügyelők és versenyigazgatók képzésével foglalkozik. Nem támaszkodhatunk csak egy emberre, mindig kell lennie második opciónak” – fogalmazott bin Szulajm.

“Hiszek abban, hogy mindig lehet jobbat találni, egy jobb felügyelőt, vagy akár versenyigazgatót is. A csapatunk már dolgozik rajta, és ígérem, meg is fogjuk találni őket.”