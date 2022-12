Miközben Toto Wolff a Mercedes Forma-1-es csapatát terelgeti már sikeresen hosszú évek óta, felesége, Susie Wolff sem unatkozik. A skót korábban a Williams tesztpilótája volt, még Forma-1-es szabadedzésen is részt vett, az elmúlt években pedig a Forma-E-ben a Venturi csapat főnöke volt.

Motorsportos tapasztalata tehát bőven van a korábban a DTM-ben is megforduló nőnek, ezért is hozhatták most szóba a Williamsszel. A grove-i istálló nemrég megvált Jost Capito csapatfőnöktől és FX Demaison technikai igazgatótól, így a téli szünet náluk arról is szól, hogy megtalálják a szakemberek utódait.

Kérdés persze, hogy mindez tényleg valóra válhat-e. Wolfféknak van egy öt éves kisfiuk, akit azért nem szívesen hagyna hátra egyszerre mindkét szülő az egyre csak bővülő versenynaptárban. A Mercedes csapatánál zajlik is éppen egy átalakulás, Toto Wolff egyre kevesebb versenyhétvégén vesz részt már személyesen.