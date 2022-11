A Forma-1-es Sao Pauló-i Nagydíj után robbant a bomba a Red Bull háza táján: összekapott Sergio Perez és Max Verstappen, melynek egyik hozadéka az lett, hogy elterjedt, miszerint a mexikói még a Monacói Nagydíj időmérőjén szándékosan ütközött, így jutva előnyösebb helyzethez istállón belül. Az ügy részletei itt olvashatóak:

Érvek és ellenérvek is felsorakoztak a kérdéses állítással kapcsolatban, melyre aligha kaphatunk biztos, megkérdőjelezhetetlen választ, legfeljebb csak akkor, ha az ügyet a Nemzetközi Automobil Szövetség is kivizsgálja. Az Abu-dzabi Nagydíj helyszínén rá is kérdeztek az FIA-nál, hogy állnak az ügyhöz.

“Részünkről nem volt senki, aki azt mondta volna, hogy ki akarjuk vizsgálni” – mondta Mohammed bin Szulajm, az FIA elnöke. “De ha van mit vizsgálni, örömmel tesszük. Egy dolgot mondanék: nem félek ebbe belemenni, ha probléma van.” Hozzátette: hivatalos panasz hiányában nincs szükség a testület beavatkozására, azaz addig nem indul eljárás, amíg valaki meg nem gondolja magát és bejelentést nem tesz.