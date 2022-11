Az első körben véget ért Daniel Ricciardo és Kevin Magnussen számára a Forma-1-es Sao Pauló-i Nagydíj. A McLaren ausztrálja az első körben meglökte a Haast, ám az egyfajta Dugovics Tituszként magával rántotta Ricciardót, összeütköztek és mindketten kiestek.

SAFETY CAR (LAP 1/71)

Ricciardo and Magnussen collide in the middle sector 😱

They’re both out of the car and appear to be OK, but the same can’t be said for their cars#BrazilGP #F1 pic.twitter.com/6VKUHlmnLn

— Formula 1 (@F1) November 13, 2022